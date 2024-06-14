Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der himmelblaue Affe

ORF1Staffel 2024Folge 514vom 14.06.2024
Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der himmelblaue Affe

Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der himmelblaue AffeJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 514: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der himmelblaue Affe

22 Min.Folge vom 14.06.2024

Ein entlaufener Affe sorgt diesmal für große Aufregung bei Kasperl und Hopsi. Natürlich wollen unsere beiden Helden der Zoodirektorin Samtpfote helfen, das Tier zurück zu bekommen. Aber der fiese Tierfänger Klaudiwau kommt ihnen zuvor. Er schnappt sich den Affen, steckt ihn in ein blaues Gewand und will ihn als Kuriosität verkaufen. Aber glücklicherweise haben Kasperl und Hopsi viele gute Freunde, die ihnen helfen den Affen zu befreien. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen