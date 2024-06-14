Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der himmelblaue AffeJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 514: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der himmelblaue Affe
22 Min.Folge vom 14.06.2024
Ein entlaufener Affe sorgt diesmal für große Aufregung bei Kasperl und Hopsi. Natürlich wollen unsere beiden Helden der Zoodirektorin Samtpfote helfen, das Tier zurück zu bekommen. Aber der fiese Tierfänger Klaudiwau kommt ihnen zuvor. Er schnappt sich den Affen, steckt ihn in ein blaues Gewand und will ihn als Kuriosität verkaufen. Aber glücklicherweise haben Kasperl und Hopsi viele gute Freunde, die ihnen helfen den Affen zu befreien. Bildquelle: ORF
