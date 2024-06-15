Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Tante Trudis ZauberbuchJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 516: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Tante Trudis Zauberbuch
23 Min.Folge vom 15.06.2024
Kasperl kommt ganz aufgeregt in die Kasperlwohnung. Er war gerade bei der lieben Hexe Trudi. Diese hat ein neues, ganz modernes Zauberbuch. Sie kommt auch gleich zu Besuch um mit Kasperl und Buffi einige Zaubereien aus diesem neuen Zauberbuch auszuprobieren. Buffi ist allerdings etwas misstrauisch. Hexe Trudi ist dafür bekannt, dass ihre Zaubereien meistens schief gehen. Das hat Buffi auch schon am eigenen Leib erfahren. Doch Kasperl hört nicht auf ihn, und die Zauberei nimmt ihren Lauf. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0