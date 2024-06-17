Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Die Zauberlehrlinge - 17.06.2024Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 519: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Die Zauberlehrlinge - 17.06.2024
23 Min.Folge vom 17.06.2024
Kasperl und Pezi sind ganz aufgeregt. Sie haben ein Zauberbuch gefunden. Gerade als sie einen Zauberspruch ausprobieren, kommt die Großmutti des Weges, und da passiert es. Die Großmutti verwandelt sich in ein Ei! Als die beiden verzweifelt nach einem Gegenspruch suchen, kommt die erboste Hexe Serafine, die die beiden beschuldigt, ihr Zauberbuch gestohlen zu haben. Obwohl die beiden ihre Unschuld beteuern und um Hilfe für die Großmutti bitten, lässt die Hexe sich nicht besänftigen. Sie verschwindet mit ihrem Buch und lässt Kasperl und Pezi mit der verzauberten Großmutti allein. Nun ist guter Rat teuer.
