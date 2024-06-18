Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein aufregendes PicknickJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein aufregendes Picknick
23 Min. 18.06.2024
Kasperl und Strolchi wollen mit Simsi, dem Zauberlehrling, ein Picknick bei einem Brunnen im Wald machen. Dort angekommen, gerade als sie mit dem Picknick beginnen wollen, hören sie leise Hilferufe. Strolchi findet heraus, dass das Rufen aus dem Brunnen kommt. Mutig steigen Kasperl und Simsi in den Brunnen hinab. Bildquelle: ORF
