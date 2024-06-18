Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein aufregendes Picknick - 18.06.2024

ORF1Staffel 2024Folge 521vom 18.06.2024
23 Min.Folge vom 18.06.2024

Kasperl und Strolchi wollen mit Simsi, dem Zauberlehrling, ein Picknick bei einem Brunnen im Wald machen. Dort angekommen, gerade als sie mit dem Picknick beginnen wollen, hören sie leise Hilferufe. Strolchi findet heraus, dass das Rufen aus dem Brunnen kommt. Mutig steigen Kasperl und Simsi in den Brunnen hinab. Bildquelle: ORF

