Servus Kasperl
Folge 523: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Wer suchet, der findet
23 Min.Folge vom 19.06.2024
Kasperl und Sepperl wollen heute in den Zoo, um ihren gemeinsamen Freund, den Bären Nurmi zu besuchen. Doch als sich die beiden Freunde auf den Weg dorthin machen, erfahren sie, dass Nurmi auf seltsame Weise spurlos verschwunden ist. Ob das in Zusammenhang mit dem Verließ stehen kann, das Sepperl entdeckt hat? Bildquelle: ORF
