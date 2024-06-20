Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Im Museum geht ein Spuk um

ORF1Staffel 2024Folge 525vom 20.06.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Im Museum geht ein Spuk um

23 Min.Folge vom 20.06.2024

Kasperl, Hopsi und die Omamatschi haben eine Einladung vom Bürgermeister für eine Bilderausstellung. Als sie dort eintreffen, stellen sie fest, dass sie viel zu früh gekommen sind. Der Bürgermeister übt noch seine Eröffnungsrede und ein paar kleine Arbeiten sind auch noch zu erledigen. Kasperl, Hopsi und Omamatschi beschließen zu helfen. Als sich gerade keiner im Ausstellungsraum befindet, erscheint der Zauberer Miraculus. Er ist furchtbar böse, weil niemand daran gedacht hat auch ein Bild von ihm auszustellen. Aus Rache beschließt er im Museum zu spuken und alle Besucher zu verjagen. Bildquelle: ORF

ORF1
