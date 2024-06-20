Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Im Museum geht ein Spuk umJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 525: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Im Museum geht ein Spuk um
23 Min.Folge vom 20.06.2024
Kasperl, Hopsi und die Omamatschi haben eine Einladung vom Bürgermeister für eine Bilderausstellung. Als sie dort eintreffen, stellen sie fest, dass sie viel zu früh gekommen sind. Der Bürgermeister übt noch seine Eröffnungsrede und ein paar kleine Arbeiten sind auch noch zu erledigen. Kasperl, Hopsi und Omamatschi beschließen zu helfen. Als sich gerade keiner im Ausstellungsraum befindet, erscheint der Zauberer Miraculus. Er ist furchtbar böse, weil niemand daran gedacht hat auch ein Bild von ihm auszustellen. Aus Rache beschließt er im Museum zu spuken und alle Besucher zu verjagen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0