Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Reif für die Insel

ORF1Staffel 2024Folge 527vom 21.06.2024
24 Min.Folge vom 21.06.2024

Kasperl und Buffi reisen auf die Insel Bumballobum. Der Häuptling der Insel hat sie persönlich eingeladen, auf seiner Insel Urlaub zu machen. Leider hat der böse Zauberer Tintifax davon erfahren und setzt jetzt alles daran Kasperl und Buffi den Urlaub zu verderben. Bildquelle: ORF

ORF1
