Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Buffikopf und Blumentopf

ORF1Staffel 2024Folge 536vom 26.06.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Buffikopf und Blumentopf

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Buffikopf und BlumentopfJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 536: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Buffikopf und Blumentopf

24 Min.Folge vom 26.06.2024

Buffi hat von seinem Freund Jojo einen wunderschönen Blumentopf geschenkt bekommen, den er hegt und pflegt. Leider hat der böse Zauberer Tintifax davon erfahren und verzaubert diesen Blumentopf. Als Buffi daran riecht, wird er selbst zur Topfpflanze. Kann Kasperl seinem Freund helfen? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen