25 Min.Folge vom 01.07.2024
Kasperl, Sepperl und Oma fahren mit ihrem Automobil zur Autowerkstatt. Leider geht ihnen mitten am Weg das Benzin aus, genau neben einem See. So beschließen sie in der Zwischenzeit das Auto zu waschen. Dabei erleidet Oma einen Hexenschuss und wird von Kasperl und Sepperl schnell nach Hause ins Bett gebracht. Inzwischen betritt Urma, die Hexe den Schauplatz, sieht die Putzutensilien und beschließt, Putzsachen und gleich auch Sepperl als "Putzmann" mitzunehmen, da ihre Hexenküche auch dringend geputzt gehört. Bildquelle: ORF
