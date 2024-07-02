Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Der Gespensterwald

ORF1Staffel 2024Folge 546vom 02.07.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Der Gespensterwald

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Der GespensterwaldJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 546: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Der Gespensterwald

21 Min.Folge vom 02.07.2024

Die Tiere im Wald sind in Aufruhr. Ein schwarz-weißes Gespenst soll hier sein Unwesen treiben. Nach und nach verlassen alle Tiere den Wald. Nur Tintifax bleibt, denn er könnte sowieso ein neues Gespenst für sein Schloss gebrauchen. Kasperl und Buffi legen sich ganz mutig auf die Lauer, um sich das Gespenst aus der Nähe anzusehen und es zu fangen. Da erscheint es und alle staunen: Es ist ein Zebra!! Tintifax, der anscheinend noch nie ein Zebra gesehen hat, läuft schreiend davon. Als der Zirkusdirektor auftaucht, wird das Rätsel aufgeklärt. Das Zebra Julischka ist aus dem Zirkus entlaufen und hat sich im Wald verirrt. Jetzt können alle Tiere wieder in den Wald zurückkommen. Bildquelle: ORF

