Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Rosl, wo bist du?Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 548: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Rosl, wo bist du?
23 Min.Folge vom 04.07.2024
Große Aufregung im Rathaus. Nach einem Streit mit Dr. Servatius ist Rosl, die Putzfrau, verschwunden. Der Bürgermeister vermutet, dass sie beim Drachen Dagobert ist und beauftragt Kasperl und Pezi Rosl dort zu suchen. Von Dagobert erfahren die beiden allerdings, dass er Rosl nicht gesehen hat. Aber dafür sind zwei Räuber mit einem zappelnden und singenden Sack bei seiner Höhle vorbeigekommen. Ob Rosl gar nicht weggelaufen, sondern entführt worden ist? Bildquelle: ORF
