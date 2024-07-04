Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Rosl, wo bist du?

ORF1Staffel 2024Folge 548vom 04.07.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Rosl, wo bist du?

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Rosl, wo bist du?Jetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 548: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Rosl, wo bist du?

23 Min.Folge vom 04.07.2024

Große Aufregung im Rathaus. Nach einem Streit mit Dr. Servatius ist Rosl, die Putzfrau, verschwunden. Der Bürgermeister vermutet, dass sie beim Drachen Dagobert ist und beauftragt Kasperl und Pezi Rosl dort zu suchen. Von Dagobert erfahren die beiden allerdings, dass er Rosl nicht gesehen hat. Aber dafür sind zwei Räuber mit einem zappelnden und singenden Sack bei seiner Höhle vorbeigekommen. Ob Rosl gar nicht weggelaufen, sondern entführt worden ist? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen