Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein Zaubertränklein für HamihamiJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 549: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein Zaubertränklein für Hamihami
23 Min.Folge vom 05.07.2024
Hamihami, das Krokodil und Freund von Kasperl wird von zwei Räubern, Helga und Hugo, mittels eines Zauber-Schlaftranks entführt. Die beiden wollen Hamihami teuer an einen Zoo verkaufen. Das kann Kasperl natürlich nicht zulassen und macht sich sofort auf den Weg in den Räuberwald... Bildquelle: ORF
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