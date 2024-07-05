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Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein Zaubertränklein für Hamihami

ORF1Staffel 2024Folge 549vom 05.07.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein Zaubertränklein für Hamihami

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Servus Kasperl

Folge 549: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein Zaubertränklein für Hamihami

23 Min.Folge vom 05.07.2024

Hamihami, das Krokodil und Freund von Kasperl wird von zwei Räubern, Helga und Hugo, mittels eines Zauber-Schlaftranks entführt. Die beiden wollen Hamihami teuer an einen Zoo verkaufen. Das kann Kasperl natürlich nicht zulassen und macht sich sofort auf den Weg in den Räuberwald... Bildquelle: ORF

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