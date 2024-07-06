Servus Kasperl: Kapserl & Hopsi: Schlipperdibixhausener FerienspaßJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 550: Servus Kasperl: Kapserl & Hopsi: Schlipperdibixhausener Ferienspaß
22 Min.Folge vom 06.07.2024
In Schlipperdibixhausen findet ein großes Fest, der "Schlipperdibixhausener Ferienspaß" statt. Kasperl und Hopsi sind ein Team. Für jede gelöste Aufgabe bekommen sie einen Buchstaben. Aber sie sind nicht die einzigen, die ihr Glück versuchen. Auch der Räuber Schlauklau und dessen Frau Kreszenzia treten an. Am Schluss kommt es dann darauf an, wer es schafft aus den Buchstaben das richtige Wort zusammenzubauen. Bildquelle: ORF
