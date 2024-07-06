Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kapserl & Hopsi: Schlipperdibixhausener Ferienspaß - 06.07.2024

ORF1Staffel 2024Folge 550vom 06.07.2024
Servus Kasperl: Kapserl & Hopsi: Schlipperdibixhausener Ferienspaß - 06.07.2024

Servus Kasperl: Kapserl & Hopsi: Schlipperdibixhausener Ferienspaß - 06.07.2024Jetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 550: Servus Kasperl: Kapserl & Hopsi: Schlipperdibixhausener Ferienspaß - 06.07.2024

22 Min.Folge vom 06.07.2024

In Schlipperdibixhausen findet ein großes Fest, der "Schlipperdibixhausener Ferienspaß" statt. Kasperl und Hopsi sind ein Team. Für jede gelöste Aufgabe bekommen sie einen Buchstaben. Aber sie sind nicht die einzigen, die ihr Glück versuchen. Auch der Räuber Schlauklau und dessen Frau Kreszenzia treten an. Am Schluss kommt es dann darauf an, wer es schafft aus den Buchstaben das richtige Wort zusammenzubauen. Bildquelle: ORF

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

