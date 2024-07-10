Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl: Kasperl & Co: Wer suchet, der findet

ORF1Staffel 2024Folge 555vom 10.07.2024
23 Min.Folge vom 10.07.2024

Kasperl und Sepperl wollen heute in den Zoo, um ihren gemeinsamen Freund, den Bären Nurmi zu besuchen. Doch als sich die beiden Freunde auf den Weg dorthin machen, erfahren sie, dass Nurmi auf seltsame Weise spurlos verschwunden ist. Ob das in Zusammenhang mit dem Verließ stehen kann, das Sepperl entdeckt hat? Bildquelle: ORF

