ORF1Staffel 2024Folge 556vom 11.07.2024
22 Min.Folge vom 11.07.2024

Um viel Glück im neuen Jahr zu haben sucht Hopsi die ganze Umgebung nach einem vierblättrigen Kleeblatt ab. Er ist allerdings nicht der einzige. Seine Hasenfreundin Herminchen, der Räuber Schlauklau und sogar die Hexe Wackelkopf suchen ebenfalls danach. Bildquelle: ORF

