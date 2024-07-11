Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Klee-Mentine bringt GlückJetzt kostenlos streamen
Folge 556: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Klee-Mentine bringt Glück
22 Min.Folge vom 11.07.2024
Um viel Glück im neuen Jahr zu haben sucht Hopsi die ganze Umgebung nach einem vierblättrigen Kleeblatt ab. Er ist allerdings nicht der einzige. Seine Hasenfreundin Herminchen, der Räuber Schlauklau und sogar die Hexe Wackelkopf suchen ebenfalls danach. Bildquelle: ORF
