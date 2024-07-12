Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Der gestohlene Mond

ORF1Staffel 2024Folge 558vom 12.07.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Der gestohlene Mond

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Der gestohlene MondJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 558: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Der gestohlene Mond

23 Min.Folge vom 12.07.2024

Im Schloss des Königs soll ein großes Fest stattfinden, da die Prinzessin Geburtstag hat. Auch Kasperl und Strolchi sind eingeladen. Kurz bevor das Fest beginnt, wird allerdings das Buffet von einer Hexe und einem Zauberer gestohlen. Der König ist verzweifelt, was soll er denn jetzt den Gästen anbieten. Da kommt unerwartet Hilfe… Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen