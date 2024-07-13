Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Zwerg Lalalala - 13.07.2024Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 559: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Zwerg Lalalala - 13.07.2024
23 Min.Folge vom 13.07.2024
Kasperl findet einen Korb vor der Kasperlwohnung und nimmt ihn mit hinein zu Buffi und Baffi. Als ein verschlafenes „Lalalala“ ertönt, schauen sie in den Korb, doch dieser ist leer. Verwundert suchen Kasperl und seine Freunde, woher das Singen kommt. Sie können ja nicht wissen, dass ein Zwerg namens Lalalala, der sich so klein zaubern kann, dass man ihn kaum sehen kann, in dem Korb wohnt. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0