Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Wo steckt die blaue Luise?

ORF1Staffel 2024Folge 562vom 15.07.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Co: Wo steckt die blaue Luise?

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Wo steckt die blaue Luise?

Servus Kasperl

Folge 562: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Wo steckt die blaue Luise?

23 Min.Folge vom 15.07.2024

Der Nachtwächter Gschistl des Museums ist krank, und deshalb bittet Museumsdirektor Prof. Sammelfreud Kasperl und Sepperl um Hilfe. Die beiden sollen Nachtwache halten und den berühmten Diamanten, die blaue Luise, bewachen. Kein Problem für die beiden - wären da nicht Grabsch und Flauch, die beiden Räuber, die bereits einen gemeinen Plan ausgeheckt haben… Bildquelle: ORF

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

