Servus Kasperl: Kasperl & Co: Wo steckt die blaue Luise?Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 562: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Wo steckt die blaue Luise?
23 Min.Folge vom 15.07.2024
Der Nachtwächter Gschistl des Museums ist krank, und deshalb bittet Museumsdirektor Prof. Sammelfreud Kasperl und Sepperl um Hilfe. Die beiden sollen Nachtwache halten und den berühmten Diamanten, die blaue Luise, bewachen. Kein Problem für die beiden - wären da nicht Grabsch und Flauch, die beiden Räuber, die bereits einen gemeinen Plan ausgeheckt haben… Bildquelle: ORF
