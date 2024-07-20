Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl
ORF1Staffel 2024Folge 567vom 20.07.2024
Die Knusperhexe sucht Rat und Hilfe bei Dr. Servatius. Seit einigen Tagen wird ihr Knusperhäuschen jede Nacht von einem "Knusperhauspoltergeist" heimgesucht. Zuerst knuspert es ganz fürchterlich und dann beginnt jedes Mal das "große Heulen". Sie ist mit den Nerven schon ganz am Ende, sogar der amtliche Geisterjäger hat versagt. Es stellt sich dann heraus, dass bei Zauberer Kurukux die gleichen unheimlichen Dinge passieren. Dr. Servatius beauftragt Kasperl und Pezi dieser Sache auf den Grund zu gehen. Bildquelle: ORF

