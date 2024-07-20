Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das große HeulenJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 567: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das große Heulen
23 Min.Folge vom 20.07.2024
Die Knusperhexe sucht Rat und Hilfe bei Dr. Servatius. Seit einigen Tagen wird ihr Knusperhäuschen jede Nacht von einem "Knusperhauspoltergeist" heimgesucht. Zuerst knuspert es ganz fürchterlich und dann beginnt jedes Mal das "große Heulen". Sie ist mit den Nerven schon ganz am Ende, sogar der amtliche Geisterjäger hat versagt. Es stellt sich dann heraus, dass bei Zauberer Kurukux die gleichen unheimlichen Dinge passieren. Dr. Servatius beauftragt Kasperl und Pezi dieser Sache auf den Grund zu gehen. Bildquelle: ORF
