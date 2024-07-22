Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2024Folge 569vom 22.07.2024
Kasperl und Leopold wollen im Wald picknicken, doch das gefällt dem bösen Zauberer Sauerbein gar nicht. Um die Tiere los zu werden, zaubert er einen bösen Doppelgänger von Leopold herbei, der alle aus dem Wald vertreiben soll. Doch dem nicht genug, läuft der böse Leopold auch noch in den Zoo, um dort sein Unwesen zu treiben. Bildquelle: ORF

