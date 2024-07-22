Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der doppelte LeopoldJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 569: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der doppelte Leopold
28 Min.Folge vom 22.07.2024
Kasperl und Leopold wollen im Wald picknicken, doch das gefällt dem bösen Zauberer Sauerbein gar nicht. Um die Tiere los zu werden, zaubert er einen bösen Doppelgänger von Leopold herbei, der alle aus dem Wald vertreiben soll. Doch dem nicht genug, läuft der böse Leopold auch noch in den Zoo, um dort sein Unwesen zu treiben. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0