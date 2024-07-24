Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die SchatzsucheJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 571: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Schatzsuche
Kasperl und Sepperl haben vor angeln zu gehen. Am Weg zum See treffen sie die beiden Hexen Irma und Urma, die sich den beiden anschließen wollen. Das ist Kasperl und Sepperl aber gar nicht recht und so erklären sie den Hexenschwestern, dass Angeln nichts für Mädchen, also auch nichts für Hexen sei! Ob die beiden Schwestern das so einfach hinnehmen? Es scheint so, denn sie ziehen von dannen und Kasperl und Sepperl setzten ihren Weg fort. Beim See angekommen fangen die Freunde alles mögliche, nur keine Fische. Die Aufregung wird aber groß, als die beiden eine Flaschenpost aus dem See ziehen. Darin finden sie eine Schatzkarte! Sofort beginnen Kasperl und Sepperl mit der Schatzsuche.... Bildquelle: ORF
