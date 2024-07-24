Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Schatzsuche

ORF1Staffel 2024Folge 571vom 24.07.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Schatzsuche

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die SchatzsucheJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 571: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Schatzsuche

24 Min.Folge vom 24.07.2024

Kasperl und Sepperl haben vor angeln zu gehen. Am Weg zum See treffen sie die beiden Hexen Irma und Urma, die sich den beiden anschließen wollen. Das ist Kasperl und Sepperl aber gar nicht recht und so erklären sie den Hexenschwestern, dass Angeln nichts für Mädchen, also auch nichts für Hexen sei! Ob die beiden Schwestern das so einfach hinnehmen? Es scheint so, denn sie ziehen von dannen und Kasperl und Sepperl setzten ihren Weg fort. Beim See angekommen fangen die Freunde alles mögliche, nur keine Fische. Die Aufregung wird aber groß, als die beiden eine Flaschenpost aus dem See ziehen. Darin finden sie eine Schatzkarte! Sofort beginnen Kasperl und Sepperl mit der Schatzsuche.... Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen