Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das große Ha-La-Li

ORF1Staffel 2024Folge 573vom 26.07.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das große Ha-La-Li

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das große Ha-La-LiJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 573: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das große Ha-La-Li

23 Min.Folge vom 26.07.2024

Kasperl und Pezi sind entsetzt. Am kommenden Wochenende soll eine Bärenjagd veranstaltet werden! Pezi sorgt sich sehr um seine Verwandtschaft, besonders um Brummerich, den Tanzbären, der seit einiger Zeit im Felsental lebt. Sie holen Brummerich zu sich, um ihn zu verstecken, aber auch Dagobert und Lalobe kommen, weil sie sich fürchten. Nun reicht es Pezi und er läuft ins Rathaus um sich zu beschweren, doch muss er feststellen, dass der Bürgermeister gar nicht da ist… Bildquelle: ORF

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

