Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das große Ha-La-LiJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 573: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das große Ha-La-Li
23 Min.Folge vom 26.07.2024
Kasperl und Pezi sind entsetzt. Am kommenden Wochenende soll eine Bärenjagd veranstaltet werden! Pezi sorgt sich sehr um seine Verwandtschaft, besonders um Brummerich, den Tanzbären, der seit einiger Zeit im Felsental lebt. Sie holen Brummerich zu sich, um ihn zu verstecken, aber auch Dagobert und Lalobe kommen, weil sie sich fürchten. Nun reicht es Pezi und er läuft ins Rathaus um sich zu beschweren, doch muss er feststellen, dass der Bürgermeister gar nicht da ist… Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0