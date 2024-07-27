Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Die verhexten SchwammerlJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 575: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Die verhexten Schwammerl
23 Min.Folge vom 27.07.2024
Kasperl und Hopsi sollen für den König Kugelrund im Wald Schwammerln suchen. So machen sie sich auf den Weg in den Schwammerlwald. Dort treibt allerdings die Hexe Wackelkopf ihr Unwesen. Sie kann es nicht leiden, wenn die Schwammerlsucher in der Nähe ihres Hexenhauses herumschleichen, und darum hat sie die Schwammerln verhext. Wer sie berührt wird zu Stein. Dieser Zauber trifft Hopsi und Herrn Pfifferling, der ebenfalls auf Schwammerlsuche war. Aber auf Kasperl kann man sich verlassen. Er verkleidet sich als Steingespenst und versucht so, alles wieder in Ordnung zu bringen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0