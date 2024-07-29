Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Kasperlspuk und GruselbuffiJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 577: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Kasperlspuk und Gruselbuffi
23 Min.Folge vom 29.07.2024
Die liebe Hexe Trudi probiert einen uralten Zauberspruch, nämlich "huschhusch" aus und lässt so Kasperls neue Schuhe und eine Pfanne verschwinden. Als Kasperl und Buffi nach Hause kommen, stellen sie fest, dass ihre Sachen verschwunden sind. Mit den Kindern finden sie den Zauberspruch heraus, den Trudi verwendet hat. Aber anstatt der Sachen erscheint das Gespenst Huschhusch, das etwas verärgert ist, weil es pausenlos gestört wird. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0