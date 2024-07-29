Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Kasperlspuk und Gruselbuffi

ORF1Staffel 2024Folge 577vom 29.07.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Kasperlspuk und Gruselbuffi

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Kasperlspuk und GruselbuffiJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 577: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Kasperlspuk und Gruselbuffi

23 Min.Folge vom 29.07.2024

Die liebe Hexe Trudi probiert einen uralten Zauberspruch, nämlich "huschhusch" aus und lässt so Kasperls neue Schuhe und eine Pfanne verschwinden. Als Kasperl und Buffi nach Hause kommen, stellen sie fest, dass ihre Sachen verschwunden sind. Mit den Kindern finden sie den Zauberspruch heraus, den Trudi verwendet hat. Aber anstatt der Sachen erscheint das Gespenst Huschhusch, das etwas verärgert ist, weil es pausenlos gestört wird. Bildquelle: ORF

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

