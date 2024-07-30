Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Hilfe, mein Strolchi ist ein TaschentuchJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 578: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Hilfe, mein Strolchi ist ein Taschentuch
24 Min.Folge vom 30.07.2024
Simsi, der Zauberer, versucht verzweifelt eine Birne in ein Taschentuch zu verwandeln, doch es will ihm einfach nicht gelingen. Als er schließlich aufgibt und sich ins Kasperlhaus zurückzieht, kommt Strolchi und entdeckt die leckere Birne. Als er sie isst, verwandelt plötzlich er sich in ein Taschentuch … Bildquelle: ORF
