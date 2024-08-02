Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Das zauberhafte KochbuchJetzt kostenlos streamen
Folge 581: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Das zauberhafte Kochbuch
23 Min.Folge vom 02.08.2024
Der Zauberer Miraculus hat sein Zauberbuch verloren. In seinem Zauberspiegel sieht er, dass es ausgerechnet von Kasperl und Hopsi, denen er erst kürzlich einen Streich mit seiner Zauberei gespielt hat, gefunden wurde. Da er Angst hat, dass sie ihm aus diesem Grund sein Zauberbuch nicht so einfach zurückgeben werden, beauftragt er den Räuber Schlauklau das Buch zu stehlen. Aber Kasperl und Hopsi lassen sich ihren Fund nicht so einfach abjagen, sie wollen, dass Miraculus seine Zauberkunst sinnvoller einsetzt, als allen Bürgern der Stadt einen Streich nach dem anderen zu spielen... Bildquelle: ORF
