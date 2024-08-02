Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Das zauberhafte Kochbuch

ORF1Staffel 2024Folge 581vom 02.08.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Das zauberhafte Kochbuch

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Das zauberhafte KochbuchJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 581: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Das zauberhafte Kochbuch

23 Min.Folge vom 02.08.2024

Der Zauberer Miraculus hat sein Zauberbuch verloren. In seinem Zauberspiegel sieht er, dass es ausgerechnet von Kasperl und Hopsi, denen er erst kürzlich einen Streich mit seiner Zauberei gespielt hat, gefunden wurde. Da er Angst hat, dass sie ihm aus diesem Grund sein Zauberbuch nicht so einfach zurückgeben werden, beauftragt er den Räuber Schlauklau das Buch zu stehlen. Aber Kasperl und Hopsi lassen sich ihren Fund nicht so einfach abjagen, sie wollen, dass Miraculus seine Zauberkunst sinnvoller einsetzt, als allen Bürgern der Stadt einen Streich nach dem anderen zu spielen... Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen