Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der verliebte Bürgermeister

ORF1Staffel 2024Folge 582vom 03.08.2024
25 Min.Folge vom 03.08.2024

Hexe Hu will die mächtigste Frau der Stadt werden und beschließt deshalb den mächtigsten Mann der Stadt zu heiraten - den Herrn Bürgermeister! Damit ihr Plan auch wirklich funktioniert, hext sie sich den Bürgermeister in sie verliebt. Nicht genug, dass der Herr Bürgermeister Hu nun anhimmelt und tatsächlich heiraten will, er will ihr auch noch den ganzen Zoo schenken! Kasperl und Leopold müssen sich rasch etwas einfallen lassen, um die Hochzeit zu verhindern. Bildquelle: ORF

ORF1
