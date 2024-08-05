Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Eine Gute Nacht Geschichte

ORF1Staffel 2024Folge 584vom 05.08.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Co: Eine Gute Nacht Geschichte

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Eine Gute Nacht GeschichteJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 584: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Eine Gute Nacht Geschichte

24 Min.Folge vom 05.08.2024

Großmutti liest dem Kasperl und dem Sepperl aus einem uralten Märchenbuch vor, und plötzlich passiert es! Bei dem Satz "...zur Strafe sollst du hundert Jahre lang in einen tiefen Schlaf fallen ..." fällt sie selbst in diesen Schlaf. Alle Versuche sie zu wecken schlagen fehl. Kasperl und Sepperl laufen zu den Hexen Irma und Urma um diese um Rat zu fragen. Leider lesen die beiden die gleiche Stelle aus dem Buch noch einmal vor, und es passiert wieder. Nun liegen auch die beiden Hexen im Tiefschlaf. Jetzt ist eines ganz klar: Dieses Märchenbuch ist kein normales Buch! Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

