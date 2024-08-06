Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Buffis Traum

ORF1Staffel 2024Folge 585vom 06.08.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Buffis Traum

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Buffis TraumJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 585: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Buffis Traum

22 Min.Folge vom 06.08.2024

Buffi hatte einen seltsamen Traum. Als er diesen dem Kasperl und den Kindern erzählt, erscheinen alle, die in diesem Traum vorgekommen sind im Kasperlhaus: der Esel, Tintifax und der Rabe Jojo. Aus Sorge, ihren Freunden könnte tatsächlich etwas passiert sein, machen sich Kasperl und Buffi auf in den Zauberwald. Dort treibt das Sandmännchen Schlaftrallalla sein Unwesen und versetzt alle in einen tiefen Schlaf… Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen