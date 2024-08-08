Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ein süßes AbenteuerJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 587: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ein süßes Abenteuer
Hopsi hat im Wald ein echtes Knusperhaus aus Lebkuchen entdeckt. Genau wie es im Märchen Hänsel und Gretel beschrieben wird. Als er mit Kasperl dorthin läuft und beide kosten wollen, werden sie von einem erbosten Fremden zur Rede gestellt. Es ist der Filmregisseur Emil Klappe, der hier im Wald einen Märchenfilm drehen möchte. Er ist bereits sehr wütend, denn von seiner Filmkulisse, dem Knusperhaus, fehlt bereits ein riesengroßes Stück, und er hält nun Kasperl und Hopsi für die Lebkuchendiebe. Nachdem geklärt ist, dass nicht die beiden, sondern der Räuber Schlauklau und die Hexe Wackelkopf die Übeltäter sind, beschließen sie zusammen den Lebkuchendieben das Handwerk zu legen... Bildquelle: ORF
