Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ein süßes Abenteuer

ORF1Staffel 2024Folge 587vom 08.08.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ein süßes Abenteuer

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ein süßes AbenteuerJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 587: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ein süßes Abenteuer

23 Min.Folge vom 08.08.2024

Hopsi hat im Wald ein echtes Knusperhaus aus Lebkuchen entdeckt. Genau wie es im Märchen Hänsel und Gretel beschrieben wird. Als er mit Kasperl dorthin läuft und beide kosten wollen, werden sie von einem erbosten Fremden zur Rede gestellt. Es ist der Filmregisseur Emil Klappe, der hier im Wald einen Märchenfilm drehen möchte. Er ist bereits sehr wütend, denn von seiner Filmkulisse, dem Knusperhaus, fehlt bereits ein riesengroßes Stück, und er hält nun Kasperl und Hopsi für die Lebkuchendiebe. Nachdem geklärt ist, dass nicht die beiden, sondern der Räuber Schlauklau und die Hexe Wackelkopf die Übeltäter sind, beschließen sie zusammen den Lebkuchendieben das Handwerk zu legen... Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen