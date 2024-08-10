Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Die geheimnisvollen Hüte

ORF1Staffel 2024Folge 589vom 10.08.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Die geheimnisvollen Hüte

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Die geheimnisvollen HüteJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 589: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Die geheimnisvollen Hüte

25 Min.Folge vom 10.08.2024

Buffi findet auf dem Fensterbrett einen Hut. Er glaubt, dass er ihn vom Kasperl zum Geburtstag bekommen hat, doch der Kasperl weiß nicht, wem er gehören könnte. Auch Baffi, der zu Besuch kommt, hat einen geheimnisvollen Hut vor dem Höhleneingang gefunden! Unbedingt wollen Baffi und Buffi die Hüte probieren und verschwinden vor den Augen des entsetzen Kasperl. Der Zauberstab, der plötzlich aus dem Kasten hüpft, ist vielleicht schuld am Verschwinden der beiden? Hat der böse Zauberer Tintifax die Hand im Spiel? Der Kasperl macht sich auf die Suche nach seinen Freunden. Bildquelle: ORF

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

