Folge 593: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Spaß mit Zwerg Spritzerl
23 Min.Folge vom 14.08.2024
Kasperl hat sich einen lustigen Gartenzwerg gekauft. Wenn man diesem zu nahe kommt, wird man mit Wasser angespritzt. Die Hexe Wackelkopf findet das sehr nützlich und stiehlt den Gartenzwerg. Vor ihre Haustüre gestellt, soll er ungebetene Gäste fern halten, zum Beispiel den Zauberer Miraculus. Dieser möchte nämlich sein Zauberbuch zurück haben, doch die Hexe möchte es behalten. Kasperl und Zauberer Miraculus verbünden sich um die Hexe zu überlisten. Bildquelle: ORF
