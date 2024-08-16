Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das Superrätsel

ORF1Staffel 2024Folge 595vom 16.08.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das Superrätsel

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das SuperrätselJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 595: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das Superrätsel

22 Min.Folge vom 16.08.2024

Diesmal muss Kasperl seinen besten Freund Buffi retten. Dieser wurde vom großen alten Drachen entführt, der der Meinung ist, dass Drachen nur unter sich in Höhlen leben dürfen. Die Märchenfiguren, die gute Freunde von Kasperl und Buffi sind, unterstützen Kasperl. Doch nur, wenn dieser es schafft das Superrätsel des großen Drachen zu lösen, kann Buffi das Tal der Drachen wieder verlassen. Bildquelle: ORF

