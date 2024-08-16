Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das SuperrätselJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 595: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das Superrätsel
22 Min.Folge vom 16.08.2024
Diesmal muss Kasperl seinen besten Freund Buffi retten. Dieser wurde vom großen alten Drachen entführt, der der Meinung ist, dass Drachen nur unter sich in Höhlen leben dürfen. Die Märchenfiguren, die gute Freunde von Kasperl und Buffi sind, unterstützen Kasperl. Doch nur, wenn dieser es schafft das Superrätsel des großen Drachen zu lösen, kann Buffi das Tal der Drachen wieder verlassen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0