Folge 596: Servus Kasperl: Kasperl & Co.: Auf ins Märchenland
24 Min.Folge vom 17.08.2024
In Pimperlhausen trifft ein geheimnisvoller Brief ein. Es stellt sich heraus, dass es ein Hilferuf aus dem Märchenland ist. Jemand ist in größter Gefahr. Natürlich eilen Kasperl und Großmutti sofort los, um zu helfen. Doch wie kommt man am schnellsten ins Märchenland? Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0