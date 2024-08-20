Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Im Wald da sind die RäuberJetzt kostenlos streamen
23 Min.Folge vom 20.08.2024
Kasperl und Pezi haben den Auftrag bekommen Räuber, die im Rathaus die Speisekammer ausgeraubt haben, zu fangen. Da trifft es sich vorzüglich, dass die Beiden gerade erst eine richtige "Räuberfangmaschine" im Wald gebaut haben. Diese kann nun zum Einsatz kommen. Sofort legen sich Kasperl und Pezi im Wald bei ihrer Erfindung auf die Lauer. Bildquelle: ORF
