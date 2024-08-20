Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Im Wald da sind die Räuber

ORF1Staffel 2024Folge 600vom 20.08.2024
23 Min.Folge vom 20.08.2024

Kasperl und Pezi haben den Auftrag bekommen Räuber, die im Rathaus die Speisekammer ausgeraubt haben, zu fangen. Da trifft es sich vorzüglich, dass die Beiden gerade erst eine richtige "Räuberfangmaschine" im Wald gebaut haben. Diese kann nun zum Einsatz kommen. Sofort legen sich Kasperl und Pezi im Wald bei ihrer Erfindung auf die Lauer. Bildquelle: ORF

ORF1
