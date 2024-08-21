Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Das verzauberte MärchenbuchJetzt kostenlos streamen
Folge 601: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Das verzauberte Märchenbuch
23 Min.Folge vom 21.08.2024
Bobby und Max haben im Zoo ein Märchenbuch gefunden, in dem ein riesiges Lesezeichen die Stelle von Rotkäppchen markiert. Leopold beginnt sofort zu lesen, doch irgendetwas scheint mit ihm zu passieren: Leopold verhält sich auf einmal wie Rotkäppchen selbst und spricht nur noch davon, der Großmutter Kuchen und Saft zu bringen. Bildquelle: ORF
