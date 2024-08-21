Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Das verzauberte Märchenbuch

ORF1Staffel 2024Folge 601vom 21.08.2024
23 Min.Folge vom 21.08.2024

Bobby und Max haben im Zoo ein Märchenbuch gefunden, in dem ein riesiges Lesezeichen die Stelle von Rotkäppchen markiert. Leopold beginnt sofort zu lesen, doch irgendetwas scheint mit ihm zu passieren: Leopold verhält sich auf einmal wie Rotkäppchen selbst und spricht nur noch davon, der Großmutter Kuchen und Saft zu bringen. Bildquelle: ORF

