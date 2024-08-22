Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2024Folge 602vom 22.08.2024
22 Min.Folge vom 22.08.2024

In der Kasperlwohnung spukt es! Das Gespenst aus dem Tintifax Schloss hatte keine Lust mehr dort herumzugeistern und hat daher beschlossen, ab nun in der Kasperlwohnung herumzuspuken. Kasperl kann das Gespenst überzeugen, dass die Wohnung dazu viel zu klein ist und bringt es in das Zauberschlösschen von der lieben Hexe Trudi. Doch der böse Zauberer Tintifax will sich das Gespenst wieder zurückholen und dabei kommt es zu einem für Buffi unangenehmen Irrtum. Bildquelle: ORF

