Servus Kasperl: Kasperl & Co: Ein ungebetener GastJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 603: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Ein ungebetener Gast
23 Min.Folge vom 23.08.2024
Kasperl wird dringendst ins Hexenschloss gerufen - Urma ist krank. Es juckt und kitzelt sie überall. Kasperl findet schnell heraus was los ist. Urma hat einen Floh! Sie beschließen, dass Urma ein Bad mit Flohseife nehmen muss, sehr zu Urmas Unwillen, denn diese hasst alles, was mit waschen zu tun hat. Da keine Seife im Haus ist, macht sich Kasperl auf die Socken zu dem alten Bonifazius. Hoffentlich hat der ein Mittel gegen Flöhe. Bildquelle: ORF
