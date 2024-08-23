Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Ein ungebetener Gast

ORF1Staffel 2024Folge 603vom 23.08.2024
23 Min.Folge vom 23.08.2024

Kasperl wird dringendst ins Hexenschloss gerufen - Urma ist krank. Es juckt und kitzelt sie überall. Kasperl findet schnell heraus was los ist. Urma hat einen Floh! Sie beschließen, dass Urma ein Bad mit Flohseife nehmen muss, sehr zu Urmas Unwillen, denn diese hasst alles, was mit waschen zu tun hat. Da keine Seife im Haus ist, macht sich Kasperl auf die Socken zu dem alten Bonifazius. Hoffentlich hat der ein Mittel gegen Flöhe. Bildquelle: ORF

ORF1
