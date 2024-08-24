Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

ORF1Staffel 2024Folge 604vom 24.08.2024
27 Min.Folge vom 24.08.2024

Der Bürgermeister schenkt dem Zoo einen neuen Tresor für die sichere Aufbewahrung der Zoogelder. Kasperl bekommt den Schlüssel dazu und soll gut darauf aufpassen. Damit auch wirklich niemand den Schlüssel findet, bittet er Ella, die Elefantendame, den Schlüssel in ihrem Rüssel zu verstecken. Das Geld scheint sicher zu sein… wären da nicht die beiden Räuber Zick und Zack, die Ella den Tresorschlüssel wieder abluchsen. Bildquelle: ORF

