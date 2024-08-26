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Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ein Schatz für eine Naschkatz'

ORF1Staffel 2024Folge 606vom 26.08.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ein Schatz für eine Naschkatz'

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Servus Kasperl

Folge 606: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ein Schatz für eine Naschkatz'

23 Min.Folge vom 26.08.2024

Während Kasperl und Hopsi gerade ein Loch im Garten graben, um dort einen Zwetschkenbaum zu pflanzen, kommt aufgeregt Inspektor Wamperl vorbei und berichtet den beiden Freunden das Neueste: der böse Räuber Schlauklau ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und allen Bewohnern von Schlipperdibixhausen ist größte Vorsicht geboten. Kasperl und Hopsi lassen sich davon nicht weiter beirren und graben weiter, bis sie plötzlich eine Schatzkarte ausgraben… Bildquelle: ORF

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