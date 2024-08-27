Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Vogelscheuche Wanda

ORF1Staffel 2024Folge 607vom 27.08.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Vogelscheuche Wanda

Servus Kasperl

Folge 607: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Vogelscheuche Wanda

24 Min.Folge vom 27.08.2024

Die Vogelscheuche Wanda hat hinter dem Kasperlhaus ein Stück Papier gefunden, auf dem lauter Kreuze und Striche eingezeichnet sind. Vielleicht eine Schatzkarte? Während Kasperl und Wanda Großmutti Bescheid geben, dass sie auf Schatzsuche gehen, wird die Schatzkarte samt Schaufeln von einem Räuberpärchen gestohlen. Mit Strolchi nehmen Kasperl und Wanda die Verfolgung auf. Bildquelle: ORF

