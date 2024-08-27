Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Vogelscheuche WandaJetzt kostenlos streamen
Folge 607: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Vogelscheuche Wanda
24 Min.Folge vom 27.08.2024
Die Vogelscheuche Wanda hat hinter dem Kasperlhaus ein Stück Papier gefunden, auf dem lauter Kreuze und Striche eingezeichnet sind. Vielleicht eine Schatzkarte? Während Kasperl und Wanda Großmutti Bescheid geben, dass sie auf Schatzsuche gehen, wird die Schatzkarte samt Schaufeln von einem Räuberpärchen gestohlen. Mit Strolchi nehmen Kasperl und Wanda die Verfolgung auf. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0