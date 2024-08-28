Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die PiratenbrautJetzt kostenlos streamen
23 Min.Folge vom 28.08.2024
In Pimperlhausen herrscht große Aufregung. Piraten sollen ihr Unwesen treiben. Die Großmutti glaubt allerdings, dass das großer Unsinn ist und macht sich weiter keine Sorgen. Als dann aber tatsächlich 2 Piraten erscheinen und sie noch dazu entführen, bekommt sie es dann doch mit der Angst zu tun. Aber Kasperl würde seine Großmutti nie im Stich lassen. Bildquelle: ORF
