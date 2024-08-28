Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Piratenbraut

ORF1Staffel 2024Folge 608vom 28.08.2024
23 Min.Folge vom 28.08.2024

In Pimperlhausen herrscht große Aufregung. Piraten sollen ihr Unwesen treiben. Die Großmutti glaubt allerdings, dass das großer Unsinn ist und macht sich weiter keine Sorgen. Als dann aber tatsächlich 2 Piraten erscheinen und sie noch dazu entführen, bekommt sie es dann doch mit der Angst zu tun. Aber Kasperl würde seine Großmutti nie im Stich lassen. Bildquelle: ORF

