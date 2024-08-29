Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2024Folge 609vom 29.08.2024
Der Zoo hat den ersten Preis als allerallerbesten Tiergarten gewonnen, und das gehört natürlich gefeiert. Die Vorbereitungen für das große Fest sind in vollem Gange, als plötzlich die Hexe Hu auftaucht, die als einzige in der ganzen Stadt nicht zur großen Feier eingeladen ist. Wütend darüber versucht sie alles, um das Fest zu verhindern. Bildquelle: ORF

