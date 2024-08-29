Servus Kasperl: Kasperl & Leopld: Der verrückte PapageiJetzt kostenlos streamen
Folge 609: Servus Kasperl: Kasperl & Leopld: Der verrückte Papagei
26 Min.Folge vom 29.08.2024
Der Zoo hat den ersten Preis als allerallerbesten Tiergarten gewonnen, und das gehört natürlich gefeiert. Die Vorbereitungen für das große Fest sind in vollem Gange, als plötzlich die Hexe Hu auftaucht, die als einzige in der ganzen Stadt nicht zur großen Feier eingeladen ist. Wütend darüber versucht sie alles, um das Fest zu verhindern. Bildquelle: ORF
