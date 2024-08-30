Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das rosa VogelbabyJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 610: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das rosa Vogelbaby
20 Min.Folge vom 30.08.2024
Kasperl und Buffi bekommen einen unerwarteten Gast. Ein rosarotes Vogelbaby sucht bei ihnen Unterschlupf. Es wirkt verängstigt und traurig, aber nicht nur das, es bellt statt zu zwitschern. Während Kasperl und Buffi überlegen wie sie ihrem Gast helfen können, trifft die aufgeregte Hexe Trudi ein... Bildquelle: ORF
