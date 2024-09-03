Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2024Folge 616vom 03.09.2024
23 Min.Folge vom 03.09.2024

Großmutti hat Geburtstag und die Vorbereitungen sind voll im Gange. Simsi übt für seinen Zauberauftritt, der Briefträger bringt ein Telegramm, Hami Hami sein Geschenk und die Blumenfee eine wertvolle Perlenkette. Als der Zauberer Zewises von der Perlenkette erfährt, lockt er alle weg und stiehlt die Kette. Jetzt sind Kasperl und seine Freunde gefragt! Bildquelle: ORF

