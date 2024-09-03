Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Perlen für die GroßmuttiJetzt kostenlos streamen
Folge 616: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Perlen für die Großmutti
23 Min.Folge vom 03.09.2024
Großmutti hat Geburtstag und die Vorbereitungen sind voll im Gange. Simsi übt für seinen Zauberauftritt, der Briefträger bringt ein Telegramm, Hami Hami sein Geschenk und die Blumenfee eine wertvolle Perlenkette. Als der Zauberer Zewises von der Perlenkette erfährt, lockt er alle weg und stiehlt die Kette. Jetzt sind Kasperl und seine Freunde gefragt! Bildquelle: ORF
